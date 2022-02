Die Beschäftigten im sächsischen Gastgewerbe erhalten nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) künftig deutlich mehr Geld. Die Gewerkschaft einigte sich am Mittwoch mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf einen entsprechenden Tarifvertrag, wie sie am Abend in Leipzig mitteilte. Zuvor hatte die Gewerkschaft mit einer Aktion in Leipzig auf die Situation der Beschäftigten aufmerksam gemacht.