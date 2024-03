Deutscher Hörbuchpreis 2024 Bestes Hörspiel kommt aus Leipzig

In der Kategorie Bestes Kinderhörbuch wurde "Sieben Tage Mo" von Oliver Scherz – gelesen von Jens Wawrczeck – ausgezeichnet und in der Kategorie Beste Unterhaltung Adriana Altaras und Angela Winkler für ihre Darbietung in "Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Meine eigensinnige Tante". Der Preis für den besten Podcast ging an Regisseur Leonhard Koppelmann für seine achtteilige Serie "V 13 – Die Terroranschläge in Paris".