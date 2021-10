Der Sänger Gil Ofarim hat nach einer mutmaßlichen antisemitischen Äußerung im Leipziger Westin Hotel Strafanzeige gestellt. Das teilte seine Managerin nach einer Zeugenaussage bei der Münchner Staatsanwaltschaft mit. Ofarim hatte diesen Schritt zuvor angekündigt . In der vergangenen Woche hatte der Musiker erklärt, ein Mitarbeiter des Hotels hätte ihn aufgefordert, seinen sichtbar getragenen Davidstern zu verbergen, um einchecken zu können. Das Hotel hat den Mitarbeiter suspendiert und angekündigt, den Fall durch eine Rechtsanwaltskanzlei aufklären zu lassen. Der Mitarbeiter hatte den Vorfall nach Polizeiangaben abweichend geschildert und den Sänger wegen Verleumdung angezeigt .

Zu den Details wollte sich sich Ofarim laut seinem Management gegenwärtig nicht äußern. Für den Moment habe der Musiker alles gesagt und getan, was er konnte. Nun müsse man den Abschluss der Ermittlungen abwarten, hieß es. Am Montagabend erklärte Ofarim noch in der TV-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live", dass er sich selbst zur Zielscheibe gemacht habe, indem er vergangene Woche den Vorfall publik gemacht hatte.