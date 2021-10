Antisemitismusvorwürfe Gil Ofarim will Anzeige erstatten

Der jüdische Sänger Jil Ofarim will nach dem mutmaßlichen Antisemitismus-Vorfall im Leipziger Hotel Westin nun offenbar doch die Strafbehörden hinzuziehen. Ofarim wolle am Dienstag in München Anzeige gegen einen Hotelmitarbeiter erstatten, teilte sein Management mit. Der Musiker will demnach auch als Zeuge aussagen.

Bislang liegen der Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig drei Anzeigen vor, darunter eine von einem Hotelmitarbeiter gegen Ofarim wegen Verleumdung. Er habe den Vorfall "deutlich abweichend von den Auslassungen des Künstlers dargestellt", sagte Leipzigs Polizeisprecher Olaf Hoppe. Außerdem habe der Mitarbeiter Anzeige wegen Bedrohungen in den sozialen Netzwerken gestellt. Zusätzlich sei bei der Polizei eine Online-Anzeige eines unbeteiligten Dritten wegen Volksverhetzung eingegangen.

Der Sohn der israelischen Musiklegende Abi Ofarim (1937-2018) war zu einem Dreh in Leipzig und wollte danach in dem Hotel einchecken. In einem Instagram-Video schilderte er, wie ihm das Einchecken in das Hotel verwehrt wurde, weil er eine Kette mit einem Davidstern trug. Der Fall sorgt seitdem bundesweit und auch international für Empörung. Zunächst hatte Ofarim gesagt, er wolle sich überlegen und beraten lassen, ob er nach dem Vorfall eine Anzeige erstattet. Das Hotel hat nach eigenen Angaben die an dem Vorfall beteiligten Mitarbeiter zunächst beurlaubt.