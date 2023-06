Der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim wegen Antisemitismus-Vorwürfen gegen ein Hotel in Leipzig soll laut voraussichtlich Anfang November 2023 beginnen. Eine Ladung Ofarims vor das Leipziger Landgericht liege bislang nicht vor, teilte Ofarims Anwalt Alexander Stevens am Donnerstag mit. Es sei jedoch zu erwarten, dass diese in Kürze eingehe. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.