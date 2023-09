Antisemitismus-Vorwürfe Prozesstermine gegen Sänger Gil Ofarim bestätigt

In Leipzig beginnt am 7. November vor der 6. Strafkammer des Landgerichts der Prozess gegen Gil Ofarim. Der Musiker muss sich gut zwei Jahre nach einem Vorfall in einem Leipziger Hotel wegen mutmaßlicher falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten, wie das Landgericht am Montag in Leipzig mitteilte. Das Gericht bestätigte damit den im Sommer angekündigten Verhandlungsbeginn.