Fall Ofarim Ermittlungsergebnisse in diesem Jahr nicht mehr erwartet

Das Video Ofarims, in dem er den Antisemitismus-Vorwurf erhebt, wurde bisher rund vier Millionen Mal angeschaut. Zahlreiche Meinungsäußerungen zu dem Fall etwa bei Twitter wurden tausendfach gelikt. Medienwissenschaftler Koch sieht spätestens seit der Corona-Berichterstattung einen allgemeinen Trend: "Ein Hang zur Lagerbildung, die Dominanz von Abdichtungs- und Selbstbestätigungserzählungen, die durch soziale Medien weiter forcierte Bereitschaft zur affektiven Eskalation und moralischer Frontenbildung." Für Meinungsbildung, die als Prozess der differenzierenden Reflexion verstanden werde, bleibe in der medialen Taktung forcierter Empörungsdarstellung schlichtweg keine Zeit mehr.

Der Fall rund um Gil Ofarim und den Vorwurf des Antisemitismus wurde aber auch instrumentalisiert für antisemitische Hetze: Den Zentralrat der Juden in Deutschland erreichten in der Folge eine Vielzahl an Hassnachrichten. Medienwissenschaftler Koch sagte Anfang November zu dem Fall, Politiker wären gut beraten gewesen, sich zeitlich und argumentativ differenzierter zu äußern. "Sich klar gegen jede Form von Antisemitismus zu positionieren, zugleich aber deutlich zu machen, dass es im konkreten Fall einfach noch zu früh für eine Bewertung gewesen ist." Selbst wenn sich die Dinge anders zugetragen haben sollten als von Ofarim berichtet, würde das keinerlei Anlass bieten, die Existenz und Relevanz einer antisemitischen Alltagskultur in Deutschland zu bestreiten, so Koch.