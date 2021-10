Antisemitismus-Vorwurf Wochenzeitung: Weitere Zweifel an Ofarims Aussagen zu Vorfall in Leipziger Hotel

Gutachten mehren Zweifel an den Aussagen des Sängers Gil Ofarim zu angeblichen antisemitischen Beleidigungen in einem Leipziger Hotel. "Die Zeit" berichtet, der Sänger habe beim Check-In gar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Kette mit Davidstern sichtbar getragen. Sie beruft sich auf Gutachten. Ofarim hatte dagegen gesagt, er sei aufgefordert worden, eben jene Kette abzunehmen. Möglicherweise hatte eine Warteschlange an der Hotelrezeption den Künstler verärgert.