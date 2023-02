Im Zoo Leipzig gibt es Nachwuchs bei den Giraffen. Tierpfleger entdeckten das frisch geborene weibliche Jungtier am Montag in den Ställen. Für die vier Jahre alte Rotschildgiraffe Sipiwe ist es ihr erstes Kalb. Vater des Neuzuganges ist der drei Jahre alte Giraffenbulle Matyas, der im Dezember 2020 aus Prag nach Leipzig kam. Ihre gemeinsame Tochter sei etwas wacklig auf den Beinen, aber gesund und trinke regelmäßig, hieß es.

"Sipiwe füllt ihre Rolle bislang sehr gut aus, hat ihr Kalb unmittelbar nach der komplikationslosen Geburt trocken geleckt und ist seitdem stets an dessen Seite", sagt Zookurator Ruben Holland mit. Mutter und Tochter sind aktuell noch von der restlichen Herde separiert, eine Zusammenführung in den nächsten Tagen geplant. Dann seien Mutter und Tochter auch für Besucher zu sehen, so der Zoo.