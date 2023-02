Winterferien-Tipp Zoo Leipzig öffnet Schlittschubahn

Mit dem Winter ist es in den Winterferien in Sachsen ja so eine Sache. Zwar laufen in den höheren Lagen die Skilifte, aber von zugefrorenen Seen und knackig-kaltem Winterwetter keine Spur.



Um dennoch ein bisschen Winterstimmung zu verbreiten, öffnet der Zoo Leipzig am Donnerstag eine Schlittschuhbahn. Diese wurde im Konzertgarten aufgebaut und bietet nun bis zum 5. März Kufenspaß für die Besucher des Zoos. An einigen Tagen wird auch der Leipziger Eissport-Club vorbeischauen mit Schnupperkursen und Showeinlagen.

Wenn schon die Seen um Leipzig nicht zufrieren, dann können Ferienkinder, die den Zoo besuchen, Schlittschuh laufen. Bildrechte: Zoo Leipzig