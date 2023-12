Immer wieder kommen Menschen herein und schauen sich die kleinen, zarten Kunstwerke an. Oder sie lassen sich in Kursen zeigen, wie es geht. So wie Restauratorin Carina Schluckebier. Sie setzt eine Spezialbrille mit Lila-Sichtschutz auf. Die schützt vor der gelben Farbe und der Strahlung, die durch die Flamme während des Glasblasens freigesetzt wird. Bildrechte: MDR/Christian Kerber

"Das kann ich nur jedem empfehlen"

Es dauert nicht lange, bis Glasgestalter Gleb Gukajlo vorsichtig ein Glasstäbchen präpariert hat. Daraus pustet Carina Schluckebier eine Kugel. In zwei, drei Versuchen hat sie das geschafft.

Coco war ganz schön aufgeregt

Die kleine Coco überlegt nicht lange und klettert an den Tisch mit dem Zenit-Brenner. Die Neunjährige setzt sich die Brille auf und beobachtet Gleb Gukajlo, der an der großen Flamme ihren Glasstreifen vorbereitet. Die Flamme zischt fast wie ein Feuer speiender Drache.

Experiment mit einer Teufelsträne

Lehrer Gukajlo hat mit seiner Schülerin noch ein kleines Experiment vor. Er lässt eine Teufelsträne entstehen. Ein kleines Glasstück mit einem Schwanz. Er lässt die Träne aus Versehen fallen. Huch! "Da könnte ein Panzer drüberfahren", erzählt der Experte lachend. Und wie zum Beweis ist die Teufelsträne am Boden heil geblieben.

Gleb Gukajlo hebt das Glas wieder auf, gibt es in die Hand von Coco und schneidet den Schwanz des Glases durch. Sofort zerbröselt die Teufelsträne in winzige Teile. Coco schaut überrascht und lächelt dann ihren Glas-Lehrmeister an.

Feuer ist mein Element. Ich fühle mich mit dem Feuer und der Sonne sehr verbunden. Gleb Gukajlo Glasbläser im Werk 2 Leipzig

Video weckt Begeisterung für Glasbläserei

Künstlerin bemalt die Kugeln

Kurse seit 1992

Schon seit 1992 werden in der Glasbläserei Kurse für Erwachsene und Kinder angeboten. Die Glas-Werkstatt wird, ebenso wie die Grafik- und Keramik-Werkstatt, von der Stadt gefördert. Ein Bildungsauftrag gehört dazu.

Der ausgebildete Glasmacher Gleb Gukajlo ist im Werk 2 angestellt und seit 2019 für die Glasbläserei zuständig. Der 37-Jährige, dessen Eltern Journalisten in Kasachstan waren, erzählt: "Es ist meine Bestimmung. Ich war immer schon künstlerisch interessiert. Feuer ist mein Element. Ich fühle mich mit dem Feuer und der Sonne sehr verbunden."

Kurse gibt es von Dienstag bis Freitag, für Erwachsene kosten sie sechs Euro, für Kinder vier. Auch Kindergeburtstage sind möglich.

