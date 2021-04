Die Leipziger Thomaskirche bekommt ein neues Geläut. Am Sonntag wurden die Glocken auf einem geschmückten Transporter erstmals ausgewählten Mitgliedern der Gemeinde präsentiert. Am Montag soll dann der neue Glockenstuhl eingehoben werden. Am Dienstag folgen die vier neuen Glocken. Das historische und tontiefe Geläut der Thomaskirche wird damit im Zuge der Restaurierung um vier Stimmen erweitert.

Mit einer kleinen Andacht wurden die Glocken am Sonntag präsentiert. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay