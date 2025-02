Ausstellung Wie junge Künstler auf Goethes "Faust" blicken

19. Februar 2025, 03:00 Uhr

Auerbachs Keller feiert in diesem Jahr sein 500-jähriges Jubiläum. Bekannt geworden ist die Leipziger Gaststätte durch Goethes "Faust". Schräg gegenüber vom Eingang zu Auerbachs Keller liegt in Leipzigs Mädlerpassage das Mädler Art Forum. In einer neuen Ausstellung haben sich Studentinnen und Studenten der HGB dort mit Goethes "Faust" auseinandergesetzt. Was können sie mit "des Pudels Kern" anfangen? Enstanden sind bemerkenswerte Buchobjekte, Druckgrafiken und Plakate.