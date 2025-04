Seitdem der Tesla-Chef Elon Musk Teil der Trump-Regierung ist, werden weltweit Anschläge auf Tesla-Autos verübt. So wurden Anfang Februar in Dresden mehrere Teslas durch einen Brandanschlag zerstört. Laut der Stadt Dresden sind rund 850 Fahrzeuge der Marke Tesla in Dresden zugelassen. MDR-Informationen zufolge hatte die Dresdner Kriminalpolizei Kontakt zu Tesla-Fahrzeughaltern aufgenommen. Sie hatte ihnen geraten, vorsichtshalber Sicherheitsvorkehrungen an ihren Fahrzeugen zu treffen.