In der Innenstadt in Leipzig ist am Donnerstagabend eine Granate aus dem 1. Weltkrieg entschärft worden. Die Munition war am Nachmittag bei Bauarbeiten in der Gottschedstraße gefunden worden. Die Straßen rings um die Partymeile Gottschedstraße wurden daraufhin abgesperrt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmiert. "Die Entschärfung verlief ohne Probleme", sagte Polizeisprecherin Mariele Koeckritz MDR SACHSEN. Die Absperrungen seien wieder weggeräumt worden.