In einer Leipziger Kleingartenanlage ist eine Handgranate gefunden worden. Nach Reporterangaben haben Gartenbesitzer am Sonntagnachmittag in einem Kleingartenverein im Stadtteil Sellerhausen-Stünz die Granate gefunden. Sie meldeten den Fund der Polizei, die umgehend den Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmierte. Der habe die Lage analysiert und entschieden, dass die Granate vor Ort gesprengt werden muss, da sie nicht sicher zu transportieren sei.

Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst sind in der Leipziger Kleingartenanlage im Einsatz. Bildrechte: xcitePRESS