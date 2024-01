Zum 150-jährigen Jubiläum will das Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig mit Neuerwerbungen und Spektakel feiern.

Ein Highlight wird eine Ausstellung mit Designer-Stühlen, die Theater-Star Robert Wilson erdacht hat.

Zum Jubiläum präsentiert sich das Grassi auch mit neuem Look und neuer Eintrittspolitik.

Eine Gabe zum 150. Geburtstag wurde gleich bei der Pressekonferenz im Bauhausraum des Leipziger "Grassi Museums für Angewandte Kunst" präsentiert: Adolf Hölzels letztes Glasfenster aus dem Jahr 1934, geschaffen für das Kaufhaus Maercklin in Stuttgart. Hölzel war ein bedeutender Maler und Glasgestalter des 20. Jahrhunderts, beeinflusste viele Bauhäusler wie beispielsweise Johannes Itten und erfand gar eine eigene Farbenlehre.

Diese spiegelt sich auch in seinem Fenster wieder, das eine der neuesten Schenkungen an das Grassi ist. Im sechsstelligen Eurobereich liegt der Wert des rund 2x4 Meter großen, abstrakten Fensterbildes. Ulrich Röthke, Kunsthistoriker und Hölzl-Spezialist, hat die einzelnen Scheiben auf ihre Originalität hin untersucht – alles stimmt! "Ein Fenster, in dem Hölzel seine gesamte Erfahrung mit dem Material Glas zusammenfasst", meint Röthke. "Da ist ein großes blaues Feld des mundgeblasenen Glases, farblich ganz toll: Komplementärkontraste zwischen Blau und Orange, Farbe zu Nichtfarbe, Hell-Dunkel-Kontraste. Sie sind paradigmatisch in diesem Fenster zu sehen." Bildrechte: Grassi Museum für Angewandte Kunst

Ausstellungen und Spektakel im Jubiläumsjahr

Weitere neue Erwerbungen und Schenkungen – unter anderem eine Radierung von Marc Chagall, ein Buch mit Lithografien von Henri Matisse – präsentiert das Grassimuseum im Jahr seines 150. Bestehens gleich in einer ganzen Schau ab November 2024. Sie wird den Titel "Danke. Merci, Grazie. Hartelijk Dank" tragen. Eine weitere Sonderausstellung widmet sich ebenfalls ab November 2024 der Zukunft des Designs, etwa an den Schnittstellen mit neuen Materialien: Schuhen aus Kaktusleder oder Lampen aus Orangenschalen.

In der ersten Jahreshälfte setzt das Grassi auf Spektakel. Dazu zählt besonders das Festwochenende vom 24. bis 26. Mai 2024 mit Livemusik, einer Auktion oder auch einer 20er-Jahre-Party. Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird zum Festakt erwartet.

Anfang Mai 2024 soll gar Theater-Star Robert Wilson mit einem Ausstellungs-Gesamtkunstwerk zu Stuhl-Design-Ikonen des 20. Jahrhunderts das Grassi rocken, erzählt Olaf Thormann, Direktor des Grassi Museum für Angewandte Kunst: "Wilson hat gesagt: Ich mach das als Oper in vier Akten. Er hat die Räume mit speziellen Sounds versehen, so dass man beispielsweise glaubt, man sei in einem Zauberwald, wo die Stühle tanzen." Bildrechte: dpa

Neues Logo zum Geburtstag

Das Gründungsdatum des Hauses liegt indessen am 25. Oktober – im Jahr 2024 ist dieser Tag der Auftakt für die renommierte Grassimesse, im Jahr 1874 war es der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Jüngsten Umfragen zufolge ist das Leipziger "Grassi Museum für Angewandte Kunst" das beliebteste der Stadt: 2023 konnte man mit 92.059 Besuchern die Zahlen vor Corona sogar ein wenig toppen.

1874 im Alten Amtshaus am Thomaskirchhof als Kunstgewerbemuseum eröffnet, hat das Grassi mehrere Häuser durchlaufen: Ende der 1890er-Jahre zog es an den heutigen Wilhelm-Leuschner- und bereits 1929 an den Johannisplatz, wo man sich 2024 auch ein neues Logo zum 150. gönnt: ein stilisierter On-Off-Knopf, der auch ein großes G für Grassi einschließt. "Mir gefällt sehr, dass dieses neue Logo so etwas Kraftvolles hat", erklärt Olaf Thormann, "Es ist besser zu platzieren und es steht so stabil. Es sieht modern und frisch aus und das ist genau das, was wir wollten." Bildrechte: Grassi Museum für Angewandte Kunst

Freier Eintritt und mehr Leichtigkeit

Das 150. Festjahr des Grassimuseums fällt auf ein Jahr, in dem die Leipziger Museen freien Eintritt gewähren, davon erhofft sich die Stadt natürlich mehr Besucher. Der Besuch müsse nun nicht mehr an der Eintrittskarte festgemacht werden, deren Preis es "abzuarbeiten" gelte. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke meint, "ein Museum besuchen zu können, ohne Eintritt zu bezahlen, eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Man kann einfach für die Mittagspause eine halbe Stunde sich ein Werk raussuchen, ganz kurz, und damit in Beziehung treten, sich unterhalten mit dem Kunstwerk – und dann wieder gehen." Solche Leichtigkeit beim Besuch möge, in seinem 150. Jubiläumsjahr, den Besuchern des Grassi beschieden sein.

Weitere Informationen Adresse:

Grassi Museum für Angewandte Kunst

Johannisplatz 5–11

04103 Leipzig



Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr

Mittwoch, von 12 bis 20 Uhr

Montags geschlossen



Kommende Sonderausstellungen:

8. Mai bis 6. Oktober 2024: "A Chair and You" von Robert Wilson

25. bis 27. Oktober 2024: Grassimesse

9. November 2024 bis 5. Oktober 2025: "Danke. Merci, Grazie. Hartelijk Dank" – Auswahl aktueller

Neuerwerbungen

21. November 2024 bis 24. August 2025: "Zukünfte" – Materialien und Design

von morgen