Der Museumsdirektor warnte davor, heutige moralische Maßstäbe auf historische Kunstwerke zu übertragen. "Wenn Sie in die Kunstgeschichte schauen, so ist die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper – gleich welchen Geschlechts – etwas, was sich über alle Zeiten vollzieht. Daran eine Diskriminierung festzumachen, halte ich für verfehlt."