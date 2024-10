Der große Gobelin mit der "Schule von Athen" kopiert ein Fresko Raffaels im Vatikan und ist wohl das dominanteste Bildwerk in der ständigen Schau des Grassimuseums. Platon und Aristoteles stehen im Zentrum der Szene in St. Peter, umringt von ihren ebenfalls philosophierenden Jüngern. 1928 gelangte der Wandteppich ins Grassi, ursprünglich ein Geschenk Ludwig XVI. an Zar Paul I.