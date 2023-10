Stille und Entrückung prägen Raum 8 des Grassimuseums. Er zeigt die Wandvertäfelung des Klosters Cori bei Rom, die einst das Refektorium, den Speisesaal der Mönche, schmückte. Die feinen Schnitzereien werden jetzt durch kleine LED-Lampen erhellt, ebenso wie die Gefäße von Ute Kathrin Beck. Die Idee hatte die Keramikerin, als sie sich das Refektorium als Verkaufsstand für diese Grassimesse erkoren hat. Becks Figuren erinnern an menschliche Figuren und an Korallen. Eine besondere Glasur lässt sie bei Licht erstrahlen.

Wir bekommen oft das Feedback, wie schön es ist, diese alten Gegenstände, die Alten Meister, in Korrespondenz zu den Neuen Meistern zu sehen.

Wer erst einmal drin ist, im Rundgang der Dauerschau, kann fast in jedem Raum einen Stand der Grassimesse finden. Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Bewerbungen um ein Drittel auf ca. 250 gestiegen, auch aus dem Ausland. Viele Bekannte der letzten Jahre wird man wieder treffen, etwa die kleinen, bunten mechanischen Objekte von Birgit Borstelmann. Der Wandgestalter Guido Zimmermann stellt wieder seine zeitgenössischen Interpretationen von Kuckucksuhren aus, gerne in einer aktualisierten Version mit Plattenbauten.

Ihre Leuchten, Sitz- und Schrankmöbel erinnern an den Stil der Pop-Art: Lampen, aus Kugeln zusammengesetzt sowie Schrank-Module mit Pop-Art-Elementen, die sogar in Sitzmöbel übergehen, teilweise aufgepolstert und dann wieder abgeflacht. "Das Gute wäre, wenn sich hier gar ein Produzent fände. Wir sehen in Leipzig die Nuller-Serie", freut sich Sabine Epple.