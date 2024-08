Bildrechte: Christian Grube/archeopix

Festival Hitzeschlacht am Störmthaler See: Highfield lockt 30.000 Besucher

16. August 2024, 19:13 Uhr

Schön gelegen am Störmthaler See lockt das Highfield-Festival auch in diesem Jahr Tausende Besucher an. Bei mehr als 30 Grad und voller Sonne werden insgesamt 54 Bands und rund 30.000 Feierwillige und Musikfans erwartet.

Ein Stimmungscheck bei den Besuchern und Nachbarn nebenan in Großpösna.