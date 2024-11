Die Schülerinnen und Schulen mussten während der Baumaßnahmen in mehreren Interimsgebäuden in Leipzig-Grünau untergebracht werden. Nun können sie sich über moderne Fachkabinette und großzügig gestaltete Schulhöfe freuen. Für die Stadt Leipzig gebe es weiterhin viel zu tun, sagte Schulbürgermeisterin Vicky Felthaus. In der Stadt gebe es weitere 50 Schulen in Plattenbauweise aus DDR--Zeiten, die noch auf die Sanierung warteten.