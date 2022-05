Landesparteitag Sachsens Grüne erstmals mit weiblicher Doppelspitze

Christin Furtenbacher und Marie Müser sind die neue Doppelspitze der sächsischen Grünen. Das entschieden die Delegierten des Landesparteitages am Sonnabend in Neukieritzsch. Mehr als 100 Delegierte hatten abgestimmt. Grünen-Chef Omid Nouripour konnte wegen seiner Corona-Erkrankung nicht in Neukieritzsch dabei sein.