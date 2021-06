Leipzig Besseres Stadtklima durch grünes Bauen

Neue Schulen, Firmenansiedlungen und mehr als 20.000 neue Wohnungen: In den kommenden Jahren sollen Milliarden in Leipzig investiert werden. Doch wo Beton entsteht, verschwindet in der Regel das Grün aus der Stadt. Vor allem mit Blick auf den Klimawandel ein Problem. Eine mögliche Lösung heißt "grünes Bauen". Doch es hapert bei der Umsetzung.