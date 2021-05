Südlich von Leipzig wurde am Mittwoch der Grundstein für eine Abfall-Entsorgungsanlage gelegt. Sie soll alle Bioabfälle aus den Haushalten der Stadt und des Landkreises Leipzig in Energie umwandeln und in einem Jahr in Betrieb gehen. Der Jahresbedarf von 3.000 Bürgern solle so gedeckt werden, sagte der Geschäftsführer der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft, Bernd Beyer. Darüber hinaus sollen Nährstoffe wie Stickstoff, Kali und Phosphor so aufbereitet und zurückgewonnen werden, dass sie als Kompost wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können.