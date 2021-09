Beiersdorf legt Grundstein für neues Produktionswerk in Leipzig

Das neue Florena-Werk in Leipzig-Seehausen nimmt Form an. Am Mittwoch wurde der Grundstein des Neubaus gelegt. Das Hamburger Unternehmen Beiersdorf will am Standort 600 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Werk in Waldheim muss dafür allerdings schließen.