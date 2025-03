Der Streit von zwei Gruppen auf offener Straße in Leipzig-Neulindenau hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen hatten am Sonntagvormittag gemeldet, dass mehrere Personen aus Fahrzeugen ausgestiegen und aufeinander losgegangen waren, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Vorfall kam es demnach in der Saalfelder Straße.