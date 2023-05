Gutshof Stötteritz Wenn Menschen das Leben und Arbeiten erst wieder lernen müssen

In den Werkstätten werden auch Auftragsarbeiten für Kunden aus der öffentlichen Verwaltung oder aus Kultur und Industrie abgearbeitet. Die 10-köpfige Gruppe kümmert sich beispielsweise um Qualitätskontrollen von Produkten externer Unternehmen oder fertigt Zuschnitte und Isolierungen für Kabel an. Zudem werden Waren verpackt oder Info- oder Werbepost etikettiert und für den Versand vorbereitet.

Aber auch Kreativität ist gefragt. So entstehen in der Werkstatt beispielsweise Lampen aus Rasiergriffen oder Pinnwände aus Korken. Kreatives Recycling. Die Arbeiten werden in liebevoller Qualität gefertigt, erzählt die Werkstatt-Teilnehmerin Manuela Kloß mit einem Lächeln im Gesicht. Für Laufkundschaft oder bei Hofveranstaltungen wie dem Sommerfest oder dem Adventsmarkt sind die Produkte auf dem Gutshof erhältlich.

Betreuer und Teamleiter achten bei allem, was auf dem Gutshof passiert, auf die persönlichen Bedürfnisse, sodass sich jede Person in ihrem eigenen Tempo entwickeln kann: "Es ist ganz viel möglich, mit ganz viel Geduld", erklärt Claudia Friedrich. Schritt für Schritt arbeiten die Teilnehmenden an ihren Fähigkeiten und lernen, dass auch der Erhalt das Ziel sein kann. Die Leiterin sagt, es sei wichtig, auf die Ressourcen zu schauen: Was kannst du tun? Defizite sind nicht ausblendbar, man muss nicht alles können. Und hinter allem steht bei den Betreuenden immer die Frage: Was können wir tun, damit du es das nächste Mal selber tun kannst?