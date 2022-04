An der Leipziger Uni-Bibliothek ist eine Sicherheitslücke in einem IT-System entdeckt worden. Dadurch kam es zu einem externen Zugriff auf rund 70.000 Datensätze von Nutzerinnen und Nutzern, wie die Bibliothek am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte. Es wurde eine Anzeige bei der Polizei gestellt. Zunächst hatte das Portal "Tag24" berichtet.