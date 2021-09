Kriminalität Hackerangriff mit Erpressungs-Software auf Uni Leipzig

In den vergangenen Monaten ist es im In- und Ausland immer wieder zu Cyberattacken gekommen. Zuletzt betroffen in Mitteldeutschland war der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Jetzt haben Hacker die Universität Leipzig attackiert - betroffen ist ausgerechnet ein Institut, das sich auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt. Die Wiederherstellung der Daten wird voraussichtlich Wochen dauern.