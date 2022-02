Der 23 Jahre alte Mann entkam den Beamten demnach am Dienstag, 1. Februar, auf dem Weg in die Justizvollzugsanstalt Leipzig. Die Flucht gelang ihm gegen 16:30 Uhr an der Leinestraße 11 im Stadtteil Dölitz. Er verschwand in Richtung des Gewerbegebiets Wachau Nord. Dort war er gegen 17 Uhr auf einem Firmengelände gesehen worden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben weiter, dass der Gesuchte an der Haltestelle "Probstheida" in der Chemnitzer Straße in eine Straßenbahn einstieg und Richtung Innenstadt gefahren ist.