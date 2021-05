Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es ist nachgewiesen, dass Kinder posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln, wenn sie über einen längeren Zeitraum in einem Elternhaus mit häuslicher Gewalt zwischen Eltern leben. Langfristig ist es so: Die Muster die ich lerne, in meiner Kindheit, die prägen sich so tief ein, dass es ganz schwer wird als Erwachsener in unbekannte, neue Muster zu gehen.