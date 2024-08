Drei am Dienstag in Leipzig wegen des Verdachts der kriminellen Vereinigung festgenommene Männer sind in Untersuchungshaft. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden sagte MDR SACHSEN, der zuständige Richter am Amtsgericht Dresden habe die Haftbefehle gegen die Männer in Vollzug gesetzt.

