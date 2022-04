Weil eine Frau im letzten Moment noch eine Straßenbahn in Leipzig erreichen wollte, hat sie sich verletzt. Die 23-Jährige hatte am Mittwoch am Willy-Brandt-Platz ihre Hand zwischen die Türen geschoben, als sich diese gerade schlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Hand wurde eingeklemmt und die Frau mitgezogen, als die Tram losfuhr. Nach etwa 20 Metern konnte sich die Eingeklemmte befreien und stürzte. Sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.