Ich sitze also mit den wenigsten Erwartungen an diesem sonnigen Sonntag an der Töpferdrehscheibe von Gundula Müller. Mit ihrer ruhigen Stimme und in der Latzhose sieht man ihr schnell an: Hier steht ein sehr geduldiger Mensch, obwohl sie das vielleicht von sich selbst nicht immer behaupten würde. "Es kommt darauf an, langsam und ruhig zu arbeiten", erklärt sie. "Und das Gefühl zu entwickeln, wo ich wann und wie dolle drücken muss".

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer kontrolliert den Tonklumpen?

Also, erstmal Hände nass machen, den Tonklumpen auf der Scheibe zentrieren und in die Grundform bringen. Schon da merke ich, dass ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich mache. "Du musst derjenige sein, der dem Ton sagt, was er machen soll" - allerdinge habe ich eher das Gefühl, dass der Ton mir sagt, wo's langgeht. "Das ist aber normal", beschwichtigt mich Gundula Müller.



Auch über die insgesamt fünf Lehrlinge, die die Meisterin in ihrer bisherigen Berufszeit angelernt hat, berichtet sie, dass es bei den jungen Frauen bis zu zwei Wochen gedauert hat, bis der Ton sozusagen die richtige Grundeinstellung hatte. "Und bis man etwas von einem Lehrling zum Verkauf hinstellen kann, das kann schonmal zwei Jahre dauern", so Müller weiter.

Es dreht sich, die Finger machen etwas

Vor mir dreht es sich also und ich halte eine Hand rein in mein entstehendes Becherchen, während die Außenseite meines rechten Zeigefingers draußen irgendwas macht. Dann fühlen sich die Hände trocken an und ich muss nachwässern. Meine eigentliche Handhaltung von eben habe ich bis dahin schon wieder vergessen. Gundula Müller greift beherzt ein und schiebt meine Hände an die richtigen Stellen. Dann soll ich nach außen und nach oben schieben.



Verharre ich gefühlt einen Moment zu lange an einer Stelle am Ton, fühlt es sich so an, als würde es dort ganz plötzlich sehr dünn werden. Ich bekomme ein wenig Panik: Es geht mir einfach nicht von der Hand und ich fühle keine Verbindung zum Ton. Zwischendurch halte ich ein kleines Schwämmchen auf die Töpferplatte und in mein kleines Kunstwerk hinein, denn dort muss das Wasser wiederum weg. An die Hände unbedingt, auf die Drehscheibe nicht - soviel habe ich dann doch verstanden.

Also, wenn mir mal jemand die Scheibe wegnimmt, dann wäre es echt schwierig. Töpfermeisterin Gundula Müller über die Bedeutung ihrer Arbeit für ihr Leben

Töpfern entspannt, aber ich bin unentspannt