Auf dem Leipziger Markt sind am Wochenende Meister und Gesellen geehrt worden. Wie die Handwerkskammer zu Leipzig mitteilte, sind 228 neue Meisterinnen und Meister in der Handwerksfamilie begrüßt und 478 Menschen in den Gesellenstand erhoben worden. Zusätzlich seien 120 erfahrene Handwerker geehrt worden und haben ihren "Silbernen Meisterbrief" für 25 Jahre Tätigkeit in ihrem Handwerksberuf erhalten.