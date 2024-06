Handy weg, Ticket weg: Der Schreck muss bei einem 53 Jahre alten Niederländer am Freitag in Leipzig groß gewesen sein. Laut Bundespolizei Leipzig hatte der Mann das Gerät auf einer Bank am Hauptbahnhof liegen gelassen. "Als er das bemerkte und dorthin zurückeilte, war das technische Gerät bereits verschwunden", informierte die Bundespolizei am Sonntag. In seiner Not bat der Oranje-Fan die Polizei um Hilfe.