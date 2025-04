Die Polizei hat im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs ein Aufenthaltsverbot für 21 Personen ausgesprochen. Diese stehen unter Verdacht, für einen Großteil von Gewaltdelikten und Vergehen im Bereich der Betäubungsmittel-Kriminalität in und am Hauptbahnhof verantwortlich zu sein, wie Leipzigs Polizeisprecher Olaf Hoppe auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte. Es handle sich um eine kleine Gruppe hauptsächlich mit Migrationshintergrund, die einen wesentlichen Teil der Straftaten in diesem Areal begehe.

Bildrechte: MDR/Philipp Brendel