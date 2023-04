Am neuen Verkehrskonzept kann der Stadtrat nichts ändern. Das ist beschlossene Sache. Dennoch hagelt es Kritik, vor allem von FDP, Linke und CDU. Die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Sabine Heymann, findet, dass sich dadurch Staus nicht verhindern ließen. "Wir haben dabei generell das Gefühl, das ist so eine Art operieren: 'Wir gucken mal was passiert – wie sich der Verkehr dann verteilt'. Teilweise mag dieses System funktionieren, aber ich finde es sehr gewagt."



Diese Kritik stößt beim Verkehrsamt und auch bei der Stadtratsfraktion der Grünen auf Unverständnis. Die neue Ampelschaltung werde den Verkehr vor dem Bahnhof so aufteilen, dass es eben nicht zu Staus kommt, glaubt Kristina Weyh von den Grünen. Sollte es dennoch nicht funktionieren, könne die Ampelschaltung verbessert werden. "Mir ist es wichtig, dass wir da auch für den Autoverkehr einen Unfallschwerpunkt entschärfen, weil ich nicht mehr zwischen vier Spuren pendeln muss, was eine große Herausforderung ist", erklärt Weyh.