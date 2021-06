Kriminalität Polizei räumt besetztes Haus im Leipziger Osten

Leerstehende Wohnungen sorgen gerade in Städten, in denen der Wohnraum knapp ist, immer wieder für Zündstoff. Während die Eigentümer für sich in Anspruch nehmen, mit ihrem Besitz machen zu können, was sie wollen, sehen das andere kritisch. Auch in Sachsen kommt es deshalb zunehmend zur Besetzung von Häusern. Im Leipziger Stadtteil Reudnitz geschah dies am Freitagabend. Die Polizei war schnell zur Stelle.