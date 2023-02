Die Stadt Leipzig will in den kommenden beiden Jahren fast eine Milliarde Euro investieren. So sieht es der am Mittwoch verabschiedete Doppelhaushalt 2023/2024 vor. Laut Finanzbürgermeister Torsten Bonew handelt es sich um eines der größten Investitionsprogramme seit 1990. Der Doppelhaushalt umfasst ein Finanzvolumen von insgesamt etwas über 4 Milliarden Euro.