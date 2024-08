An der Universität Leipzig ist am Mittwoch das Institut für Hebammenwissenschaft gegründet worden. Wie der Dekan der medizinischen Fakultät, Ingo Bechmann, MDR SACHSEN sagte, sollen hier in Zukunft 30 Hebammen akademisch ausgebildet werden. Das neue Institut entsteht den Angaben zufolge in bereits vorhandenen Räumlichkeiten der Medizinischen Fakultät in der Liebigstraße. Der Freistaat unterstützt die Ausbildung nach eigenen Angaben mit fast einer Million Euro pro Jahr.