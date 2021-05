Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler hat am Sonnabend am Leipziger Völkerschlachtdenkmal drei Jungen und drei Mädchen für eine Teilnahme an einem Crosslauf trainiert. Das Training auf den steilen Denkmalsstufen ist Teil einer Doku, die der MDR für den Kinderkanal Kika dreht. In zwölf Episoden werden die 13 bis 16 Jahre alten Jugendlichen begleitet, wie sie auf den "CrossdeLuxe" im sächsischen Freital hinarbeiten. Am Sonnabend standen zunächst Aufwärmübungen auf dem Programm, später wurden Treppenläufe mit den Jugendlichen geübt.