Tourismus Ansturm: Helene Fischer und Buchmesse sorgen für volle Hotels in Leipzig

Sobald sich die Sonne durch die Wolken schiebt, treibt es die Menschen nach draußen. In Leipzig locken in den nächsten Tagen zahlreiche Events gute Laune hervor und viele Gäste in die Stadt. Wer noch kurzfristig die Messestadt besuchen will und noch kein Zimmer gebucht hat, muss mit hohen Preisen für eine Unterkunft rechnen.