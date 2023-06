Gut 40.000 Gäste feierten am Sonnabend Herbert Grönemeyer und seine Hits. 38 Songs waren es am Ende. Klassiker wie "Männer", "Kinder an die Macht" oder "Mensch" waren die Höhepunkte. "Flugzeuge im Bauch" gab’s in einer Jazz-Version. Neben beliebten Klassikern stellte der Musiker auch sein neues Album "Das ist los" vor.



Zwischendurch wurde er mit Statements wie "Die Welt steht kurz vor dem Burnout!" auch mal politisch. Als äußert textsicher zeigten sich die Fans, denen Grönemeyer immer wieder die Rolle des großen Chors überließ. Er sang einen Vers an, die Fans übernahmen den Rest.