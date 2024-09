Wer lieber selbst bastelt, für den könnte ein Drachenbau-Workshop etwas sein. Einen solchen bietet zum Beispiel die VDI GaraGe in Leipzig an. In der Lernfabrik für Wissenschaft und Technik arbeitet Klaus Kretzschmar-Reimann als Dozent für Robotik und 3D-Druck. Im Herbst bringt er außerdem allen Interessierten den Drachenbau bei. "Wir bauen mit Mülltüten und zwei Holzstäben einen sogenannten Schlittendrachen", erzählt er.