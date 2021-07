Die meisten dieser Dinge würden wohl als Abfall deklariert und eine Ordnungswidrigkeit bei der Stadt darstellen, wenn sie in einer Verschenkekiste auf dem Gehweg neben dem Wohnhaus stünden. Doch nun stehen sie zum Mitnehmen im Museum. "Darin ein Werk zu sehen, ist sozusagen die Aufgabe, an der alle Leipzigerinnen und Leipziger beteiligt sind, wenn sie Sachen vor die Tür stellen oder auch an sich nehmen", so Wienak. Ronny Aviram habe dies durch den Wechsel der Gegenstände in einen musealen Kontext noch einmal thematisiert.