Nach dem Riesenradbrand beim Highfield-Festival am Störmthaler See in Großpösna im Landkreis Leipzig dauern die Ermittlungen an. Derzeit müssten noch zahlreiche Zeugen vernommen werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Etwa 30 Menschen seien bereits befragt worden. Zu Zwischenergebnissen könne sie angesichts der noch laufenden Ermittlungen keine Angaben machen.