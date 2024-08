MDR-Reporterin Christine Pesch hatte bereits in der Nacht zum Sonntag und am Sonntag über ihre Erlebnisse berichtet. Sie sagte: "Am Abend des Vorfalls am Riesenrad war es für uns alle zunächst ein Schock. Unsere Gedanken galten vor allem den Menschen, die in den Gondeln saßen". Als das Festival schließlich weiterging, sei ein seltsamer Beigeschmack zurückgeblieben. "Dennoch haben wir alle versucht, das Beste aus der Situation zu machen", erzählte sie weiter.