Auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Berichten fingen zwei Gondeln aus noch unbekannter Ursache Feuer. Feuerwehr sowie Polizei und Krankenwagen seien schnell vor Ort gewesen. Eine Sprecherin der Polizei konnte aber noch keine weiteren Auskünfte geben. Das Festival wurde zunächst unterbrochen.